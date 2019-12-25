Аграрии Выборгского района подвели итоги работы за 2020 год

Лучшим представителям агропромышленного комплекса вручили награды.

18 декабря в Выборге состоялось заседание руководителей АПК Выборгского района. В нем принял участие глава администрации муниципального образования Ильдар Гилязов.

В приветственном слове он отметил, что жители нашего района могут гордиться результатами, с которыми завершает год агропромышленный комплекс. Также в преддверии нового года глава администрации поздравил руководителей сельхозпредприятий с приближающимися праздниками, поблагодарил за труд и пожелал не останавливаться на достигнутом.

В ходе заседания руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко рассказала об итогах деятельности сельхозпредприятий.

Предприятиями молочного направления в этом году ожидается увеличение производства молока на 6% (по сравнению с 2019 годом), что составит 38 тыс. 582 тонны. Основной объем птицеводческой продукции - у "Птицефабрика Роскар", которая является крупнейшим предприятием общероссийского масштаба. На предприятии в 2020 году реализованы инвестиционные проекты, в частности, строительство нового комбикормового цеха мощностью до 100 тонн в час, модернизация цеха промышленных кур-несушек на 600 тыс. птицемест (186 млн яиц в год).

Наращивает мощности введенный в эксплуатацию в конце 2019 года завод по выпуску гранулированных удобрений на основе куриного помета по новейшей технологии.

Выборгский район находится на 1 месте в области по производству товарной рыбы. Предприятиями рыбохозяйственного комплекса выращено 6 тыс. тонн продукции.

Ильдар Гилязов вручил лучшим представителям АПК Выборгского района награды Министерства сельского хозяйства РФ, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что Ильдар Гилязов вручил награды самым активным жителям района.

Фото: Piter.TV

