Скрывавшая беременность Дитковските стала мамой в третий раз

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Радостную новость звезда сама сообщила в своем Instagram.
Актриса не стала раскрывать ни пол, ни имя малыша, а тем более подробности родов и имя отца. Известно лишь, что ребенок появился на свет 3 ноября. Рассказать о рождении малыша многодетная мама решила спустя неделю.
03.11.2021 +1.
Кратко написала Агния, опубликовав снимок с животиком
О личной жизни Дитковските известно немного. С 2006 года она встречалась с актером Алексеем Чадовым. В 2009 году пара рассталась, однако 24 августа 2012 стало известно об их свадьбе. 5 июня 2014 года у актеров родился сын Федор. Через год после этого они вновь расстались, на этот раз навсегда.
Второго ребенка актриса также родила втайне - 16 апреля 2017 года. Имя отца двух младших детей не раскрывается.
Ранее актриса Мария Горбань стала мамой во второй раз.
Фото: Instagram / ditkovskyte
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