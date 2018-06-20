Аглая Тарасова выставила на продажу коньки из фильма "Лед"

Стартовая цена – 5 тысяч рублей.

Актриса Аглая Тарасова, исполнившая главную роль в фильме "Лед, выставила на продажу коньки своей героини Надежды Лапшиной. Стартовая цена – 5 тысяч рублей. Объявление появилось на официальной странице артистки в Instagram.

Деньги от продажи коньков пойдет в благотворительный фонд "Дети-бабочки", который помогает детям со сложным генетическим заболеванием кожи буллезный эпидермолиз.

Размер коньков – 38-39. Ставки принимаются до 21:00 4 апреля.

Ранее мы писали, что петербургские бизнесмены арендовали у города три помещения за 108 млн рублей.

Фото: Instagram / aglayatarasova, kseniarappoport