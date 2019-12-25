Агентство стратегических инициатив объявило о наборе участников программы "Открытая промышленность"

Проект запущен совместно с Минпромоторгом России и Центром Компетенций Санкт-Петербурга.

До конца текущего года Агентство стратегических инициатив предлагает петербургским туроператорам, представителям промышленных предприятий, региональных и муниципальных администраций улучшить свои профессиональные навыки и получить новые знания в области развития промышленного туризма, – сообщается в Telegram-канале Агентства.

Вместе с Минпромторгом России и Центром компетенций Санкт-Петербурга АСИ подготовили 6 образовательных модулей. Участникам "Открытой промышленности" удастся поработать с наставниками, а также попробовать себя в амбициозных проектах на межрегиональном и международном уровне.

Среди достоинств программы организаторы особенно выделяют возможность разработки познавательных экскурсий и прочих программ; помощь в запуске и продвижении мероприятий, нацеленных на популяризацию промышленного потенциала региона; а также повышение квалификации по программе дополнительного образования "Организация промышленного туризма".

Наши наработки вызывают интерес за рубежом. Мы реализуем проект "Две страны, одна история, тысяча заводов" с Беларусью и уже получили запросы от Узбекистана и Кыргызстана на адаптацию российских решений. Это не только развивает промышленный туризм, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества в промышленной сфере.

– заявляет генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Заявки на участие от регионов принимаются до 20-го сентября.

Фото: Telegram / АСИ