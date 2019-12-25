Агент Луисано ответил на слухи о переходе нападающего из "Зенита" в ЦСКА

Форвард играет за сине-бело-голубых с 2024 года.

Агент нападающего футбольного клуба "Зенит" Лусиано Гонду Густаво Гони ответил на слухи о переходе футболиста в московский ЦСКА. Об этом он заявил "РИА Новости".

На днях в СМИ появилась информация, что 24-летний аргентинец покинет сине-бело-голубых. В его услугах заинтересован ЦСКА. Сообщалось, что "армейцы" рассматривают возможность приобрести Лусиано в зимнее трансферное окно. Агент футболиста подчеркнул, что "по этому поводу нет никакого предложения", тем самым опровергнув слухи о возможном уходе игрока.

Напомним, Лусиано перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе сине-бело-голубых 22 матча во всех турнирах и забил два гола. Оба мяча футболист забил в играх на Кубок России.

Фото: fc-zenit.ru (Вячеслав Евдокимов)