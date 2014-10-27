Агата Муцениеце "кривляется под фонограму" в фильме "Живой"

Агата Муцениеце приняла участие в открытии кинофестиваля "Послание к человеку", была ведущей мероприятия вместе со своим мужем Павлом. Канал PiterTV узнал о текущих проектах актрисы.

Агата рассказала нашему каналу, что сейчас у нее в работе фильм "Тобол", также проект на канале Россия "Месть как лекарство" и фильм "Живой" режиссера Михаила Кабанова.

Агата отметила, что редко сталкивается с проблемами на работе и съемочный процесс ее вдохновляет: "Я очень люблю свою работу, поэтому у меня сложностей мало. А в проекте "Живой" интересен тот факт, что я граю певицу. Потому что, я никогда не пою и никогда не была певицей. А тут надо играть "диву", это интересный опыт, новый для меня."

Своим голосом Агата не поет, но под фонограму "кривляется". Делает вид, что выступает на сцене.

"Если честно, первый дубль моей песни у меня так тряслись руки, потому что я так разнервничалась.. Я все-таки в ответственности за материал. Говорят, получилось красиво. Будем смотреть по телевизору, но плейбэк я смотреть не буду", - добавила актриса

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