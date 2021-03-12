Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с женатым Климом Шипенко

Актриса заявила, что дружит с режиссером и его семьей.

Российская актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором опровергла слухи о романе с режиссером Климом Шипенко. Она заявила, что никогда бы не связалась с женатым мужчиной.

"Я как придерживалась своих принципов, так и буду придерживаться. Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Запомните это. Я уважаю жен, потому что сама была женой", - заявила Агата, добавив, что дружит с Климом и его семьей и хотела бы сняться у него в фильме.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на режиссера, обнимает актрису и трогает ее за интимные места. По словам Агаты, на всех фото и видео не Клим Шипенко.

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Видео: Instagram / agataagata