Африканский болельщик утонул в Ленинградской области

Молодому человеку из Нигерии было 19 лет.

На территории Приозерского района Ленинградской области в водоеме нашли тело иностранца. Об этом сообщает Следственный комитет Ленобласти.

Вечером 16 июля в полицию поступило сообщение о том, что в озеро рядом с поселком Сосново нырнул и не выплыл человек. Прибывшие полицейские нашли в оставленных на берегу вещах паспорт 19-летнего гражданина Нигерии, паспорт болельщика, два мобильных и 50 рублей. Он приехал со своим знакомым в деревню Снегиревка, чтобы отдохнуть.

Тело гражданина Нигерии нашел поисково-спасательный отряд "Приозерск" около часа ночи 17 июля.

Вчера в Ленобласти утонул пациент психоневрологического интерната.

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