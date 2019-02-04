Выставка о сафари,музыка Ханса Циммера и гонки: куда сходить в Петербурге 11-17 августа

В середине августа петербуржцев и гостей города ждут бесплатный музыкальный фестиваль, гоночные соревнования, а также день рождения Ленинградского зоопарка и зажигательные концерты любимых исполнителей.

Подборкой самых ожидаемых в Северной столице событий с 11 по 17 августа поделился "Петербург2".

Пятница, 11 августа

В петербургском "Манеже" работает выставка "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки". На экспозиции представлены шедевры современного африканского искусства во всём его разнообразии. Напомним, что выставка стала первой в РФ, посвящённой искусству континента. Для большего погружения в тему можно стать участником лекций, дискуссий, специальных экскурсий и арт-медиаций по экспозиции.

Суббота, 12 августа

На автодроме "Игора Драйв" состоится третий этап Кубка Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023. Мероприятие подходит для всей семьи: на нём можно будет осмотреть эксклюзивную выставку автомобилей, понаблюдать за подготовкой к гонкам, пообщаться и сфотографироваться с пилотами. Для юных посетителей организуют детскую анимацию.

Воскресенье, 13 августа

Петербургский планетарий приглашает своих посетителей на полнокупольное шоу с исполнением музыки композиторов Ханса Циммера и Джона Уильямса. Для собравшихся прозвучат известные мелодии из фильмов "Гарри Поттер", "Супермен", "Один дома", "Звездные войны", "Король Лев", "Интерстеллар" в сопровождении изображений бескрайнего космоса.

Понедельник, 14 августа

В джаз-клубе Игоря Бутмана пройдёт концерт творческого объединения молодых джазовых музыкантов "Петроградская Джазовая Ассоциация". Будет представлена программа "Вечер отечественного джаза" с композициями в оригинальных, и авторских аранжировках на русском написанные Исааком Дунаевским, Тамарой Марковой, Арно Бабаджаняном, Андреем Петровым.

Вторник, 15 августа

На крыше с видом на залив на сцену выйдет Мариам Мерабова – обладательница потрясающего голоса, который удачно сочетается с бездной сценического обаяния и высочайшего вокального мастерства. Исполнительница выступает в разных жанрах, которые найдут отклик у представителей любого поколения.

Среда, 16 августа

Новый концерт Roof Place будет посвящён группе Dabro – дуэт двух братьев отличает душевность и искренность, а также жизненные темы и качёвые биты.

Четверг, 17 августа

В четверг на крыше состоится выступление "русской француженки" Жени Любич. Как поется в одной из ее песен, "крыши летят и едут от счастья, а на часах - время как раз здесь и сейчас...".

Фото: Piter.TV