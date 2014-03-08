В Пулково впервые за долгое время прибыл рейс из Белграда

Самолеты из Петербурга в столицу Сербии и обратно будут летать два раза в неделю.

Во вторник, 8 июня, авиакомпания Air Serbia открыла прямые перелеты между Петербургом и Белградом. Сегодня в Пулково впервые за долгое время прибыл рейс из столицы Сербии, сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолеты между Петербургом и Белградом будут летать дважды в неделю: по вторникам и четвергам. По вторникам рейс будет отправляться из Белграда в 06:10 и прибывать в Пулково в 9:55. Вылет из Петербурга будет осуществляться в 10:45, прибытие в Белград – в 12:35.

По четвергам отправление из столицы Сербии запланировано на 17:00, прибытие в Петербург – в 20:45. Вылет из Пулково – в 21:35, прилет в Белград – в 23:25. Для каждого аэропорта указано местное время.

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Фото: Piter.TV