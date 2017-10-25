На Пироговской набережной с 11 апреля заработает аэролифт

С середины апреля пассажиры смогут проехаться в первом для Северной столице аэролифте.

Днем 9 апреля в Петербурге начались тестовые подъемы аэролифта. Полноценный запуск оборудования запланирован на 11 число.Об этом сообщила пресс-служба компании-организатора. В течение трех дней специалисты должны будут проверить безопасность и техническую пригодность устройства.

С 9 по 11 апреля проводятся настройка подъемного оборудования и тестовые подъемы. После этого мы откроемся для наших гостей и будем осуществлять подъемы по текущим подъемным условиям



рассказали официальные представители компании

Новый аттракцион будет располагаться на прежнем месте - около отеля "Санкт-Петербург" по Пироговской набережной. Ранее его запускали в октябре 2017 года. Он работает только при необходимых погодных условиях. В этом году начало приема пассажиров переносился несколько раз из-за затянувшихся холодов. В последний раз аэролифт работал первого марта 2018 года. Согласно нормативам, одновременно устройство может вместить в себя до 17 человек. Он поднимает их на высоту до 150 метров.



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