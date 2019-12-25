Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

О местонахождении клиента юристу не сообщили.

Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев. Юрист заметил, что в настоящее время о местонахождении его клиента он не знает.

Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем. Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

Обнародованы детали дела о "сливе" данных для расследования Навального.

Фото: Telegram/BAZA