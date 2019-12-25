Адвокат: Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев. Юрист заметил, что в настоящее время о местонахождении его клиента он не знает.
Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем.
Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
Обнародованы детали дела о "сливе" данных для расследования Навального.
Фото: Telegram/BAZA
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