Адвокат заявил, что Навального могут этапировать в колонию сразу после решения суда

Вадим Кобзев заметил, что не знает, когда его подзащитного отправят в тюрьму.

Адвокат заявил, что Алексея Навального могут этапировать в колонию сразу после решения Мосгорсуда о замене условного срока фигуранту дела "Ив Роше" на реальный. Об этом журналистам ТАСС рассказал юрист Вадим Кобзев, защищающий интересы российского оппозиционера.

Теоретически, его могли отправить еще после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут - после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдет Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

Эксперт объяснил, что сторона защиты планирует обжаловать постановление Мосгорсуда по замене условного срока Навальному на реальный. Для этого юристы подадут кассационную жалобу по заседанию, которое состоялось днем 20 февраля.

Напомним, что суд постановил, что Навальный должен провести в колонии немногим более 2,5 лет.

Мосгорсуд принял просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ.

Фото: Telegram/BAZA, РИА Новости