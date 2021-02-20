Сегодня в суде будут проведены два заседания по делу российского оппозиционера.

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы. Днем 21 февраля в инстанции пройдут два заседания по делам, в которых он является фигурантом. Журналисты ТАСС уточнили, что обвиняемого привезли в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО "Матросская тишина". Блогера доставили в здание за 2,5 часа до начала слушаний по рассмотрению его жалобы на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Напомним, что сначала в 10 часов Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском районном суде рассмотрит апелляционную жалобу Алексея Навального на замену условного срока на реальный. После этого мировой суд продолжит изучать материалы уголовного дела о клевете против ветерана ВОВ Игната Артеменко. Сегодня обвиняемый должен выступить с последним словом. Затем инстанция вынесет приговор.

Группа "Элизиум" записала песню со словами Навального о жизни в СИЗО.

Фото и видео: Telegram/LifeShot