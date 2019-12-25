Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу

Политик Алексей Навальный примет участие в обоих заседаниях в Бабушкинском суде в субботу. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Запланирована доставка в суд.
пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Завтра у Алексея Навального запланировано два заседание — апелляция по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" и заседание по делу о клевете на ветерана.
Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.
Фото: Instagram / navalny
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все