Навальный примет участие в обоих заседаниях в суде в субботу

Завтра у политика апелляция по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Политик Алексей Навальный примет участие в обоих заседаниях в Бабушкинском суде в субботу. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Запланирована доставка в суд. пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Завтра у Алексея Навального запланировано два заседание — апелляция по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" и заседание по делу о клевете на ветерана.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

Фото: Instagram / navalny