Адвокат Цимбалюка заявил, что вызов журналиста в прокуратуру в Москве отозван ведомством

Официального приглашения журналист и его адвокат не получали.

Адвокат украинского журналиста Романа Цимбалюка заявил, что вызов его клиента в прокуратуру в Москве отозван самим российским надзорным ведомством. Соответствующее заявление юрист сделал журналистам. Николай Полозов уточнил, что пришел по вызову вместе с Цимбалюком по указанному адресу.

Сегодня мы с моим доверителем пришли по вызову в прокуратуру ЦАО Москвы, но тот кабинет, в который мы должны были прибыть, оказался закрыт. Другие сотрудники прокуратуры пояснили нам, что вызов в прокуратуру отозван. Николай Полозов, адвокат

Николай Полозов напомнил прессе, что Роман Цымбалюк узнал об официальном вызове из СМИ. При этом соответствующего документа ни самому журналисту, ни его защитнику не поступало. В связи с этим юрист не знает, какие претензии есть у российской прокуратуры.

Телеканал RT полагает, что ведомством Центрального округа рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по статье 20.3.1 КоАП РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства в ряде видео, размещенных на YouTube-канале журналиста Цымбалюка.

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости