Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе

Дело будет возвращено на рассмотрение.

Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор по первому в России делу о воре в законе.. Соответствующая информация появилась в картотеке дел, размещенных на сайте инстанции. Речь идет об уголовном деле по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Оправдательный приговор отменен. картотека суда

Напомним, что Томский областной суд на основании вердикта присяжных в августе 2021 года вынес оправдательный приговор местному жителю Николаю Кузьмичеву. После этого прокуратура подала апелляционную жалобу. Теперь дело будет возвращено на рассмотрение. По версии следствия, Кузьмичев с 2013 года находится в статусе вора в законе. Он якобы контролировал криминальные элементы на территории Томской и Кемеровской областях. Максимальное наказание по статье 210.1 УК РФ предусматривает 15 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.tv

