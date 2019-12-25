"Ъ":В Москве главу Балтийской промышленной компании Каледину заподозрили в мошенничестве

Дело расследуется в Петербурге.

В Москве главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину заподозрили в мошенничестве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты издания "Коммерсантъ". В СМИ напомнили, что предпринимательницу называют в стране железной леди отечественной промышленности. По версии следственного органа, женщина провела аферу с государственным контрактом. Еще в 2016 году ее компания подписала соглашение с АО "Научно-производственное предприятие "Сигнал"", по которому обязалась поставить заказчику универсальное металлообрабатывающее оборудование. На его создание проекта чиновники выделили 15 миллионов рублей.

В СК РФ отметили, что Каледина поставила компании китайский станок под видом российского. При этом контракт выполнялся по завышенной стоимости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сама задержанная отрицает все обвинения. ПРедпринимательница напомнила обвинению, что указанный станок был принят заказчиком после технической экспертизы. По ее итогам никаких претензий не возникло.

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Фото: Piter.tv

