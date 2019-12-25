Священника Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми

Мужчину лишили ордена "Родительской славы".

Священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми. Такое постановление вынес Саракташский районный суд Оренбургской области. Фигуранта расследования признали виновных по уголовному делу, связанными с изнасилованиями несовершеннолетних, а также других злодеяниях против детей. Известно, что свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года. пресс-служба суда

Во время оглашения приговора судья уточнил, что Стремского лишили на 20 лет права заниматься деятельностью, которая связана с детьми. Также у него забрали государственную награду - Орден "Родительской славы".

В Оренбурге самого многодетного священника подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Фото: Piter.tv

