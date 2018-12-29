Адресная инвестпрограмма Петербурга выполнена на 80,8 процента

Чиновники рассказали об итогах выполнения программы за 2018 год.

В 2018 году специалисты освоили в общем 80,8 процентов адресных инвестируемых программ. Точечно исполнение некоторых проектов завершено на 100 процентов. Сведения представила пресс-служба Комитета по финансам. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства Смольного.

Напомним, что в прошлом году размер АИП составил 77, 7 миллиарда рублей. Город профинансировал около 62,8 миллиардов. По мнению ответственных чиновников, в данном вопросе "Отстающими" считаются Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и Комитет по строительству. У первого учреждения зафиксировано выполнение на 73,8 процента, а остаток составил 9,2 миллиарда рублей,у второго - 75,5 процента и остаток в 3,1 миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv