Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 14 по 20 марта

Их местоположение меняется каждую неделю.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 14 по 20 марта, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь.

Напоминаем о том, что с 1 марта оформлением льготных парковочных разрешений занимается комитет по транспорту.

Фото: Piter.tv