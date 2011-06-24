  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 21 по 27 марта
Сегодня, 11:02
27
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 21 по 27 марта

0 0

Для их установки выбирают наиболее аварийные участки.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 21 по 27 марта, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь.

Ранее в Смольном рассказали, как получить запись с городской камеры видеонаблюдения. 

Фото: Piter.tv

Теги: пдд, передвижные комплексы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии