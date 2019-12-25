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Адреса петербургских баров появились на граффити
Сегодня, 21:27
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smirenny

Адреса петербургских баров появились на граффити

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Граффити расположилось на Каменноостровском проспекте.

В среду, 4 ноября, в Петербурге появилось граффити с картой баров и знаменитой строчкой из песни Сергея Шнурова "В Питере – пить". 

Карта исторического центра с несколькими точками-адресами баров появилось на одной из трансформаторных будок по Каменноостровскому проспекту. Граффити может простоять до 1 февраля, потому как ранее власти города ввели мораторий на закрашивание рисунков именно до этого срока. 

Ранее мы писали, что в Петербурге рядом с портретом Леннона появилось граффити с Летовым.

Фото: скрин видео Flashnord

Теги: бары, граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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