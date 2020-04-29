Администрация Выборгского района выразила соболезнования родственникам жертв пожара на Малой Водяной

Единственному ребенку и бабушке будет оказана поддержка.

На месте пожара в Петровском микрорайоне Выборга, унесшего жизни восьмерых человек, работают следственные и правоохранительные органы, служба МЧС. Проведение мероприятий контролируют местные представители власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что в результате трагедии погибла семейная пара и шесть детей. На месте происшествия работали пожарные расчеты 52 и 53 частей, бригады скорой помощи и наряд патрульно-постовой службы УМВД по Выборгскому району. В тушении возгорания принимали участие 21 человек и 7 единиц техники.

Администрация Выборгского района выразила глубокие соболезнования родственникам погибших. Им окажут психологичную, социальную и материальную помощь.

Начальник отдела ГО и защиты от ЧС Управления безопасности администрации Андрей Гурьянов рассказал, что органами опеки решается вопрос о судьбе несовершеннолетней девочки, которая не находилась дома в момент возгорания. Так, вполне возможно, что опекунство над ребенком возьмет бабушка.

По словам руководителя ЛО ГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Натальи Беленовой, погибшие числились в реестре многодетных семей и получали меры соцподдержки в полном объеме.

Кроме того, деревянное здание на Малой Водяной, 11 не имело признаков непригодного в проживанию, аварийного жилья.

Ранее мы опубликовали видео с места трагедии.

Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО