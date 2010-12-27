Администрация Выборгского района рассказала о проведении "Дачных сезонов" в Монрепо

Впервые в разгар дачного сезона в природном музее-заповеднике пройдут мероприятия, посвященные дачной жизни.

6 и 13 июля в парке Монрепо пройдут "Дачные сезоны", рассказывающие о жизни петербургских дачников 100 лет назад. Выборг и его окрестности были излюбленным местом отдыхающих. На дачу переезжали всей семьей и жили весь сезон. Отдыхали весело и со вкусом: ходили в гости, ставили любительские спектакли, устраивали танцы, потешные игры и домашние концерты.

Для гостей праздника подготовлены театрализованная интерактивная экскурсия по парку, музыкальные номера, дачные игры. На площадке у "Лесной сцены" будут работать мастер-классы по плетению из лозы, каллиграфии, бумажному театру и по изготовлению плетеной куклы. Вечером молодежный театр Выборга покажет водевиль Чехова "Медведь".

На "Елисейских полях" пройдут мастер-классы по танцам начала XX века. Здесь же будет организована фотозона "Пикник". У павильона "Нептун" пройдет выступление струнного трио, а у "Домика лесников" будет работать фотозона "На дачном крыльце".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО