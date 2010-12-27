Администрация Выборгского района представила программу кинофестиваля "Окно в Европу"

В этом году фестиваль российского кино "Окно в Европу" начнет свою работу 2 августа.

В этом году фестиваль российского кино "Окно в Европу" начнет свою работу 2 августа.

В 12.00 в лекционном зале библиотеки А. Аалто (пр. Суворова, д. 4) состоится открытие фотовыставки Валерия Плотникова, приуроченной к 100-летию ВГИКа.

В 12.30 в Доме культуры (пр. Ленина, д. 20) начнется показ фильмов конкурсов "Неигрового кино" и "Копродукции. Окно в мир".

В 18.00 у гостиницы "Дружба" соберутся участники и гости фестиваля, чтобы традиционным праздничным шествием пройти к кинотеатру "Выборг-Палас", где состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля. Начало в 19.00.

Фильмом открытия станет "Конец сезона", реж. Константин Худяков. Планируется, что вместе с режиссером картину представят Анна Чиповская, Юлия Пересильд и Алексей Гусько. Также пройдет показ анимационной картины "Он не может жить без космоса", реж. Константин Бронзит.

В 22.30 в рамках "Выборгской премьеры" состоится показ фильма "Чужая жизнь", реж. Виктор Татарский.

Напомним, XXVII фестиваль российского кино "Окно в Европу" пройдёт со 2 по 8 августа. Он посвящен памяти актера и режиссера Ролана Быкова, 90-летний юбилей которого отмечается в этом году. На фестивальном постере - кадр из пролога фильма "Айболит-66".

За эти дни зрители увидят порядка 130 фильмов. Закрытие киносмотра традиционно пройдёт в стенах Выборгского замка 8 августа.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО