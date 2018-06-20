Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения самой масштабной "Библионочи" в Ленобласти

Самая масштабная программа мероприятия пройдет в Выборге, в библиотеке Алвара Аалто.

Участниками Всероссийской акции "Библионочь-2019" станут 20 сельских и районных библиотек Ленинградской области. Самая масштабная программа мероприятия пройдет в Выборге, в библиотеке Алвара Аалто.

Так, 19 апреля в целях повышения культуры, грамотности и эстетического воспитания населения библиотеки будут работать до глубокой ночи. У каждой – своя программа, но все объединены одной темой: "Весь мир – театр".

Посиделки у самовара, библиоквесты, литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы, лотерея, настольные игры и много другое – в этот день каждая библиотека Ленинградской области напомнит жителям, что развлечения – это не только поход в кино и погружение в гаджеты. Библиотека может быть интересной, тем более, когда работает в ночь.

Самая масштабная программа – в Выборге. Здесь "Библионочь" будет проходить в форме театрального фестиваля. Один за другим театры Выборга будут сменять друг друга на сцене библиотеки А. Аалто.

В этот день состоится творческая встреча с Н. Н. Устиновым-Лещинским, заслуженным артистом России, актёром известного Государственного театра драмы и кукол "Святая крепость" и встреча с режиссером недавно созданного выборгского молодежного театра Александром Костёнковым.

Впервые из Санкт-Петербурга в библиотеку А. Аалто приедет преподаватель школы IMPROFF Алиса Лисина для того, чтобы провести мастер-класс и познакомить участников "Библионочи" с основными правилами импровизации и как с помощью игр научиться выплескивать негативные эмоции.

Ярким и увлекательным станет ярмарочный балаган "Петрушкино представление", предшественник первых народных театров на Руси и мастер-класс по изготовлению кукол-марионеток.

Кульминацией "Библионочи" станет ностальгическая композиция-флешмоб "Магия театра: по ступенькам памяти", которая вернет детские воспоминания о волшебном ощущении театральных спектаклей.

Завершит "Библионочь" в библиотеке А. Аалто концерт группы "Živeli" , который исполнит балканскую музыку.

Самая нестандартная акция пройдет в библиотеке города Тихвина Ленинградской области, здесь выступят молодежные рок-группы "КотЛета", "Wives FM" и "Shine of ma". Мероприятие будет состоять из трех частей: квест "Перевоплощения", открытое голосование и подведение итогов конкурса #НочьПеревоплощений #ТеатрвТэффи и рок-программа: концертная часть и интерактив от музыкантов.

С полной программой библиотек Ленинградской области можно ознакомиться здесь.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО