Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения фестиваля "От сердца к сердцу

Фестиваль открыла выставка работ декоративно-прикладного искусства, в рамках которой участники представили свои картины, выполненные в различных техниках, украшения, вязаные вещи, поделки из ткани, дерева и многое другое.

В городском Дворце культуры состоялся традиционный фестиваль нарoднoгo творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Oт сердца к сердцу". В этoм гoду oн был посвящен гoду Театра в России и гoду З0Ж в Ленинградскoй области.

Организаторами мероприятия являются администрация МО "Выборгский район" совместно с местной общественной организацией инвалидов Выборгского района "Фаворит Плюс".

Фестиваль открыла выставка работ декоративно-прикладного искусства, в рамках которой участники представили свои картины, выполненные в различных техниках, украшения, вязаные вещи, поделки из ткани, дерева и многое другое.

Мероприятие продолжилось концертной программой индивидуальных исполнителей и творческих коллективов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник отдела культуры администрации МО "Выборгский район" Галина Цветкова.

Она отметила, что с каждым годом фестиваль "От сердца к сердцу" привлекает все большее количество участников из Выборга, городских и сельских поселений района.

Сегодня фестиваль - не просто традиционное мероприятие, это, прежде всего, настоящий праздник для всех – участников и гостей. Отрадно, что здесь можно не только показать свое творчество, но в живом общении обрести новых друзей, единомышленников. сказал исполнительный директор местной общественной организации инвалидов Выборгского района "Фаворит Плюс", руководитель общественной приемной депутата по округу №5 Евгений Мокрецов.

По доброй традиции вокальные, инструментальные, хореографические номера, театрализованные инсценировки и выступление чтецов оценивало зрительское жюри.

По итогам голосования были определены победители фестиваля.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО