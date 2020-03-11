Администрация Выборгского района ищет водителя, повредившего ограждение в парке Ленина

Виновника обяжут оплатить восстановление ограждения.

В ночь на 6 февраля вблизи Красной площади города Выборга произошло ДТП, в результате которого автомобиль въехал в ограждение парка Ленина и скрылся. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения системы "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В результате аварии была повреждена одна секция забора. Чтобы установить виновное лицо, администрация МО "Выборгский район" направит в отдел ГИБДД соответствующий запрос.

Ограждение должно быть восстановлено за счёт водителя, совершившего ДТП.

В Выборгском районе Ленобласти в 2020 году произошло 306 ДТП.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО