Администрация Выборга пообщалась с проектировщиками нового кладбища

Речь идет о проекте нового кладбища на территории МО "Селезневское сельское поселение".

Администрация Выборга пообщалась с архитекторами, которые подготовят проект нового кладбища. Об этом сообщила пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти.

Заказчиком является администрация Выборгского района. Кладбище построят по европейским стандартам. Скоро специалисты займутся ландшафтом. Им важно сохранить естественный рельеф и обеспечить мероприятия по охране окружающей среды. Проектные работы займут 7 месяцев. Реализацией проекта займется "БС 98 КОНСТРАКШН".

На обсуждение техзадания прибыли представители комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, комитета дорожного хозяйства, связи и капитального строительства, а также руководство администрации Выборгского района и МО "Город Выборг". Исполнитель получил требования к проведению инженерно-геодезических работ, благоустройству и функциональному наполнению территории.

Новое кладбище будет иметь несколько секторов захоронений, благоустроенные аллеи, служебные помещения, тепло-, энерго-, водоснабжение и водоотведение. По всей территории будут установлены общественные туалеты, скамейки и мусорные контейнеры.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что глава районной администрации Геннадий Орлов рассказал о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Выборге.

Фото: пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти