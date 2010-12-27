Администрация Петроградки не нашла документов в заброшенном садике. В исчезновении бумаг власти обвинили Piter.TV

По мнению местных властей, журналисты унесли важные бумаги.

Не более часа назад петроградские районные власти отреагировали на ситуацию с брошенными в садике личными документами. Представители администрации отметили, что по случившемуся началась служебная проверка, а также вменили Piter.TV незаконное проникновение в охраняемое здание.

Кроме того, администрация "не нашла документов в здании", когда приехала туда. В исчезновении бумаг незамедлительно обвинили Piter.TV

Кроме того, пресс-служба петроградской администрации удалила один из наших комментариев под постом с обсуждением ситуации на своей странице. Под "хватит ссылок на ваши материалы" скрывался ответ на наше предложение ознакомиться с сюжетом о юных вандалах, разбивших окна в заброшенном садике.

Видео с представителем садика, забирающей документы из заброшенного здания, действительно появилось в СМИ.

Фото: скрин "ВКонтакте"