В Петроградском районе водителям придется объезжать участок Кронверкской улицы

Улица будет перекрыта с 13 по 25 апреля.

В Петроградском районе с 13 апреля ограничат проезд по Кронверкской улице. Речь идет об участке от Кронверкского проспекта к Сытнинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Улица будет перекрыта с 13 по 25 апреля. Здесь будут проходить работы прокладке водопроводной сети.

Объезд: Кронверкский проспект, Сытнинская площадь, Сытнинская улица. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, с 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке. Также с 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей.

Фото: Piter.tv