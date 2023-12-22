В Петроградском районе водителям придется объезжать участок Кронверкской улицы

В Петроградском районе с 13 апреля ограничат проезд по Кронверкской улице. Речь идет об участке от Кронверкского проспекта к Сытнинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Улица будет перекрыта с 13 по 25 апреля. Здесь будут проходить работы прокладке водопроводной сети.
Объезд: Кронверкский проспект, Сытнинская площадь, Сытнинская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Кроме того, с 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке. Также с 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей.
Фото: Piter.tv
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