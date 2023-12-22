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В Петроградском районе водителям придется объезжать участок Кронверкской улицы
Сегодня, 12:35
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В Петроградском районе водителям придется объезжать участок Кронверкской улицы

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Улица будет перекрыта с 13 по 25 апреля.

В Петроградском районе с 13 апреля ограничат проезд по Кронверкской улице. Речь идет об участке от Кронверкского проспекта к Сытнинской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Улица будет перекрыта с 13 по 25 апреля. Здесь будут проходить работы  прокладке водопроводной сети.

Объезд: Кронверкский проспект, Сытнинская площадь, Сытнинская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, с 13 апреля закрывается движение транспорта по Черничной улице в Сестрорецке. Также  с 13 апреля ограничивается движение транспорта по Малоохтинскому проспекту у пересечения с Гранитной улицей.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, кронверкская улица, ограничат проезд, петроградский район, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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