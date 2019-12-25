Администрация Петербурга выделит деньги для похорон медиков, умерших от коронавируса

Также полагается единовременная выплата семье медицинского работника.

Медикам, скончавшимся от коронавируса в Петербурге, будут оплачивать похороны. Однако перед этим необходимо установить, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города 27 апреля.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ выдает заключение о причинах смерти после получения паталогоанатомического исследования. Оно делается не менее семи дней.

Делать выводы о взаимосвязи между смертью и исполнением профессионального долга будет комиссия того медицинского учреждения, в котором работал специалист. На основании выводов комиссии будут решен вопрос о единовременной выплате семье погибшего.



На данный момент в комздраве ведется работа по учету медицинских специалистов, которые умерли от коронавируса. Данные будут опубликованы. Остальные диагнозы могут быть озвучены только с согласия родственников.

Администрацией Петербурга было решено выделять средства на организацию похорон погибших медиков от COVID-19.

Ранее в Петербурге врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом. Также известно о смерти врача Александровской больницы.

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