"Трансстрой" выиграл суд у Смольного по контракту о строительстве депо "Южное"

Арбитражный суд Петербурга признал незаконным расторжение контракта на строительство депо "Южное" между Смольным и АО "Корпорация Трансстрой".

АО "Корпорация Трансстрой" обратилось в суд с жалобой на Дирекцию транспортного строительства, которая находится в ведении комитета по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Компания считает незаконным расторжение с ней контракта на строительство депо "Южное". В среду, 30 августа, на сайте арбитражного суда Северной столицы появилась информация, что суд встал сторону истца.

В Смольном заявили "Фонтанке", что будут подавать апелляцию, чтобы оспорить это решение. Возможные последствия проигрыша в этом деле в комитете не комментируют.

Контракт на 6,6 миллиардов был расторгнут в декабре прошлого года. Комитет Смольного заявил, что подрядчик сорвал сроки и не освоил 360 миллионов аванса. "Трансстрой" подал иск в 17 января 2017 года.