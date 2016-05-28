Администрация Петербурга купила подписку на каналы для взрослых

Сотрудники одного из Комитетов Петербурга будут смотреть "взрослые" телеканалы.

Администрация Санкт-Петербурга оформила подписку на телеканалы с “клубничкой”. Трансляцию пяти эротических каналов “заказал” Комитет по информации и связи. В скором времени чиновники смогут наслаждаться фильмами от Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, “Русской ночи” и “О-ля-ля”. Данный документ опубликован на сайте госзакупок.

За бюджетные средства сотрудники Комитета смогут пользоваться платными подписками на 200 телеканалов. Контракт заключен с “Ростелекомом”. Сообщается, что каналы “для взрослых” входят в стандартный пакет кабельного телевидения. Помимо этого, организация предоставит ведомству доступ в Интернет со скоростью 10 Мбит/с.