Администрация Первомайского поселения поздравила служащих войск ПВО

В понедельник, 13 марта, представители Первомайского сельского поселения поздравили военнослужащих и ветеранов войск ПВО с прошедшим накануне профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.
Поздравление подготовили глава поселения Владимир Курносов и глава местной администрации Сергей Тищенков. Руководители отметили значение противовоздушных и противоракетных войск в истории страны, выразили уважение служащим за мужество и выдержку:
Благодарим вас за верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству. От всей души желаем вам здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и успехов в службе!
– отмечено в поздравлении
Ранее мы сообщали о том, что петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев.
Фото: Пресс-служба МО "Первомайское сельское поселение"
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