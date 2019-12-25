Администрация Первомайского поселения поздравила служащих войск ПВО

Праздник традиционно отмечается 12 апреля.

В понедельник, 13 марта, представители Первомайского сельского поселения поздравили военнослужащих и ветеранов войск ПВО с прошедшим накануне профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Поздравление подготовили глава поселения Владимир Курносов и глава местной администрации Сергей Тищенков. Руководители отметили значение противовоздушных и противоракетных войск в истории страны, выразили уважение служащим за мужество и выдержку:

Благодарим вас за верность воинскому долгу и самоотверженное служение Отечеству. От всей души желаем вам здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и успехов в службе! – отмечено в поздравлении

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ветераны хотят создать мемориал городов-героев.

Фото: Пресс-служба МО "Первомайское сельское поселение"