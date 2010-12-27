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Администрация Ленобласти просит застройщиков "подарить" землю
Сегодня, 20:27
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Администрация Ленобласти просит застройщиков "подарить" землю

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Администрация Ленобласти желает забрать собственность застройщика на безвозмездной основе

Администрация Ленобласти планирует предложить застройщикам Западного Мурино и Бугров безвозмедно передать землю из своей собственности для строительства дороги в обход Мурино, об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.


«В корне неверна ситуация, когда мы повышаем привлекательность территории для самих застройщиков, выкупая при этом у них же землю за счет бюджета. Предложим компаниям поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возведем обход раньше запланированного срока», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.


Со стороны власти можно отметить обещания выполнить обязательства по строительству развязки с КАД в этом самом районе – Западное Мурино. К тому же «Ленавтодор» уже выбрали подрядчика – им станет компания «Возрождения», которая и будет заниматься строительством.

Фото: pixabay
 

Теги: губернатор , дорога , кад , ленобласть , мурино , подрядчик
Категории: Новости СПб Лента новостей

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