В Администрации Ленобласти прокомментировали ситуацию с перебоями водоснабжения в Отрадном

По мнению представителя власти, все водоканалы должны находиться в ведение региона.

Жители города Отрадное Ленинградской области двое суток провели без холодной и горячей воды из-за поломки глубинного насоса. Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Тимков прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что частные предприятия не в состоянии содержать собственные объекты, занимающиеся обеспечением граждан необходимыми ресурсами. Таким образом, все водоканалы должны принадлежать региону.

Также он отметил, что уже на протяжении года ведутся переговоры о передаче имущества с водоканалом Кировского района, но пока безрезультатно.

По имеющейся информации, в полдень 8 ноября на водоканале в Отрадном уже успели устранить две из трех утечек. К горожанам снова начала поступать вода. Последнюю утечку планируют устранить к вечеру этого же дня.

Ранее мы сообщали, что из-за паводков в деревне Славково жители добирались на работу на лодках. Также против главы администрации Тосно возбуждено уголовное дело из-за проблем с городским водоснабжением.

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