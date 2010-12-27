Из-за паводков в деревне Славково жители добирались на работу на лодках

Вода на подъезде к деревне разлилась на 500 метров.

Как стало известно Piter.TV, в Бокситогорском районе Ленобласти накануне из-за паводков затопило полкилометра сельской дороги. Разлив воды произошел утром 7 ноября на участке дороги, ведущей к деревне Славково Борского поселения. Вода разлилась примерно на 500 метров по территории дороги, а глубина в некоторых точках достигла метра. Жители деревни переправлялись через разлив воды на надувных лодках, предоставленных администрацией микрорайона.

До самой деревни паводок не дошел и на данный момент вода на участке дороги почти отступила. Предположительно подтопление случилось из-за паводков в Новгородской области, где, из-за обильных дождей, было подтоплено 32 населенных пункта.

Ранее мы сообщали, что в Отрадном из-за поломки насоса горожане второй день подряд остаются без воды.

Фото: pixabay.com