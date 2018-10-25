Администрация Фрунзенского района: информации о падении лифта на Будапештской является ошибочной

В шахту попал лист ламината.

Администрация Фрунзенского района опровергла информацию о том, что 24 июля в доме №114 по Будапештской улице обрушился лифт.

Накануне там произошла экстренная остановка лифта. Она случилась из-за попадания в шахту ламината длиной 1 м 25 см. В этот момент в кабине находились три человека. Они рассказали, что услышали резкий звук. Пассажиры посчитали, что это неисправность механизма. Однако это был ламинат, который попал между кабиной и стенами шахты. Никто из них не пострадал.

При визуальном осмотре дефектов не обнаружили. После окончания обязательных процедур по его диагностике он снова вернется "в строй". В конце 2019 года лифт прошел экспертизу.

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