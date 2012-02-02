Аделия Петросян не смогла вылететь из Петербурга и Москву

О своих приключениях 18-летняя фигуристка рассказала в социальных сетях, сообщив, что теперь её путь домой продолжится на поезде.

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян оказалась заблокирована в Санкт-Петербурге из-за угрозы атак беспилотников. В результате спортсменка не смогла вылететь в Москву и была вынуждена искать альтернативные пути.

О своих приключениях 18-летняя фигуристка рассказала в социальных сетях, сообщив, что теперь её путь домой продолжится на поезде. С юмором девушка отметила, что нашла спортивный коврик прямо в аэропорту и теперь "продолжает праздновать" уже на вокзале.

Напомним, что в минувшие выходные в Северной столице состоялся Кубок Первого канала, где собрались лучшие фигуристы страны. Несмотря на усилия сборной Москвы, капитаном которой является Петросян, победу в турнире одержала команда "Нас не догонят".

Видео: Telegram / Adeliya