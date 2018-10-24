Ад в римском метро: Болельщик ЦСКА рассказал журналистам, как все произошло

Появилась уточненная информация о количестве пострадавших россиян в римском метро, и их состояние. ЦСКА обещал оказать помощь своим болельщикам.

Накануне вечером, 23 октября, Piter.TV сообщал первые новости из Рима, где в метро на станции "Репубблика" пострадали болельщики футбольного клуба ЦСКА. Сейчас появились уточненная информация о пострадавших россиянах и подробности происшествия.

Футбольные болельщики отправились на матч ЦСКА - Рома. В тот момент, когда люди находились на эскалаторе, тот вышел из строя и начал сильно ускоряться, а затем и вовсе проломился. Люди прыгали друг на друга. Некоторых пытались вытащить на соседний эскалатор очевидцы.

Один из болельщиков ЦСКА рассказал журналистам, что произошло в метро. По его словам, эскалатор просто начал быстро ускоряться и люди начали падать друг на друга. Те которые были сзади, прыгали на тех, которые были спереди.

В результате ЧП в метро пострадали и попали в больницу 15 граждан России, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщали, что один из фанатов потерял ногу, но эта информация не подтвердилась, итальянские врачи смогли спасти ногу мужчине. Пострадавшим медицинская помощь оказывается в полной мере.

В Twitter ЦСКА опубликовано сообщение, что клуб готов оказать поддержку и помощь всем пострадавшим в римском метро.

Видео и фото: Mash, MDK, HUE