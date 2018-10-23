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Вчера, 22:25
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В Риме из-за болельщиков ЦСКА на эскалаторе пострадали 30 человек

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По словам очевидцев, эскалатор обрушился, после того, как болельщики ЦСКА запрыгнули на него толпой.

Во вторник, 23 октября, в Риме произошла авария на эскалаторе из-за болельщиков ЦСКА. В этот момент на нём находились пассажиры, которые полетели вниз. Об этом сообщает La Repubblica.

По словам очевидцев, эскалатор обрушился, после того, как болельщики ЦСКА запрыгнули на него толпой. Известно, что в метро пострадали около 30 болельщиков московского футбольного клуба, семеро из них в тяжелом состоянии.

На кадрах видно, что очень много народу полетело вниз, когда случилась авария. Некторым из пострадавших помогали люди, которые поднимались наверх: они хватали тех, кто спрыгивал со сдомонного эскалатора.

Ранее мы сообщали о том, что первый этаж Дома Черкасского на Университетской набережной вспыхнул ярким пламенем 

Видео:MDK

Теги: авария в метро рима , авария в риме , рим , цска
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Мировые новости Общество Спорт

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