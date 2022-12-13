Activision представила трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Авторы представят подробности проекта 6 апреля.

Компания Activision представила пользователям полноценный трейлер грядущего третьего сезона компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2. Авторы подтвердили, что весь сезон проекта будет крутиться вокруг противостояния между персонажами Алехандро Варгаса и Валерии Гарза. По предварительной информации, именно эти персонажи станут новыми оперативниками. Такие данные публично предоставили датамайнеры. Дополнительно в игре появится Алекс Келлер, "убитый" в первой части серии, но вернувшийся во втором сезоне Modern Warfare 2 в рейде. Подробности этого сезона разработчики планируют рассказать только шестого апреля. Создатели также призвали гецмеров ожидать возвращения культовой снайперской винтовки Intervention и презентацию новой многопользовательской карты для режима 6vs6 игроков — Pelayoʼs Lighthouse.

Вышел трейлер с отзывами критиков о ремейке Resident Evil 4 на японском языке.

Фото и видео: YouTube / Xbox