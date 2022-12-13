Вышел трейлер с отзывами критиков о ремейке Resident Evil 4 на японском языке

Ролик презентован в социальных сетях.

Американская компания Capcom выпустила трейлер компьютерной игры Resident Evil 4 Remake, в котором показаны цитаты и оценки ремейка оригинальной версии от ведущих игровых изданий. В социальных сетях презентован ролик, который представлен публике исключительно на японском языке. Напомним, что в настоящее время ремейк Resident Evil 4 показывает отличные результаты не только у критиков и СМИ, но и в вопросе прибыльности проекта. В текущий момент хоррор хорошо продается у пользователей и позитивно сказался на росте акций компании Capcom. Специалисты не исключили, что на волне попцлярности "Обители зла 4" они могут выпустить ремейк Resident Evil 5. До сих пор официальной информации об этом нет. Однако в финале ремейка четвертой части игроки разглядели соответствующий намёк на этот проект.

Llumination представила трейлер мультфильма "Миграция".

Фото и видео: YouTube / biohazard