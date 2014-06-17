Activision представила первый тизер Call of Duty Modern Warfare 3

Официальный релиз состоится 10 ноября 2023 года.

Студия Activision анонсировала новую часть серии шутеров Call of Duty под названием Modern Warfare 3.

На YouTube-канале игры вышел тизер предстоящей новинки. Разработчики пообещали раскрыть другие детали позже. Официальный релиз состоится 10 ноября 2023 года. Напомним, предыдущая игра Call of Duty Modern Warfare 2 вышла в 2022 году на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One и PlayStation 4.

Ранее мы сообщали, что в новом трейлере Mortal Kombat 1 представили Рептилию и еще трех бойцов.

Видео: YouTube / Call of Duty