Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos – этот автомобиль действительно заслуживает внимания

Дизайн НОВОГО Taos выглядит ярко и современно: капот с мощным рельефом, серебристые накладки на бамперах, светодиодные ходовые огни, световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа.

Обычно младшие модели автомобилей делают упрощенными и удешевленными версиями старших, а НОВЫЙ Volkswagen Taos удивил – и дизайном, и комплектацией.

Если смотреть по элементам: руль, панель приборов, блок управления климат-контролем, блок управления коробкой передач, дверные ручки – все это практически идентично Tiguan. Несмотря на то, что НОВЫЙ Taos чуть меньше по габаритам, внутри салона просторно – и спереди, и во втором ряду сидений.

Дизайн НОВОГО Taos выглядит ярко и современно: капот с мощным рельефом, серебристые накладки на бамперах, светодиодные ходовые огни, световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа. Задние фонари – те самые "ракеты-стрелы", которые мы видели на Lamborghini, потом на Audi, теперь они появились и у Volkswagen.

Необычный прием, когда передняя панель салона окрашена в тот же цвет, что и весь автомобиль – как будто поддерживает слоган "Выезжай за рамки", предложенный брендом.

НОВЫЙ Taos первый среди автомобилей Volkswagen получил эксклюзивную мультимедийную систему VW Play на базе Android. Это лучший вариант мультимедиа систем в массовых автомобилях. Безопасность обеспечивают ассистенты помощи водителю: система адаптивного освещения IQ.Light, ассистент парковки, движения по полосе, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистент экстренного торможения.

Такой автомобиль, даже в средней комплектации, вполне может конкурировать с другими внедорожниками Volkswagen. Так что у НОВОГО Volkswagen Taos есть все предпосылки стать лидером продаж в России.

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Фото: Volkswagen