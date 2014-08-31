Всего в сети мобильного оператора находится более 2 млн. устройств.

Абоненты "МегаФона" в Петербурге ежемесячно тратят почти 32 тыс. терабайт трафика. Результаты исследования 1 июня привели в пресс-службе мобильного оператора для Piter.tv. Аналитики "Мегафона" изучили с помощью "больших данных" обезличенные показатели по объему потребляемой информации среди пользователей из Петербурга и Ленобласти.

Выяснилось, что абоненты оператора из Северной столицы почти на 50% по сравнению с минувшим годом увеличили пользование трафиком Сети. На 100 тыс. человек возросло число "цифровых абонентов" оператора, которые используют просторы интернета для общения.

Всего в сети мобильного оператора находится более 2 млн. устройств, в интернет абоненты выходят при помощи смартфона, что сейчас составляет более 60% от всех устройств абонентов. Тремя годами ранее эта доля составляла только 46% выходов в сеть.

Доля гаджетов, которые поддерживают выход в сети четвертого поколения, также растет – на скоростях 4G в городе и области интернет-"серфингом" занимаются более 90% пользователей "Мегафона". Мужчины в сети ведут себя активнее, скачивают ежемесячно более 13,5 тыс. терабайт данных – это равно просмотру почти 6,2 млн. фильмов онлайн в формате высокой четкости. Женщины качают на 20% меньше данных.

Предпочтительный способ досуга в сети абонентов "Мегафона" из Петербурга и Ленобласти, как и в других регионах – переписка в соцсетях, просмотр и стриминг видео, прослушивание музыки.

В среднем за сутки все абоненты "МегаФона" в регионе потребляют "голосовой" трафик, который равен 77 годам непрерывного разговора. В последний день недели – воскресенье – пользователи разговаривают почти на 30% меньше обычного и уходят в онлайн.

Фото: Piter.tv