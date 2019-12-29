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АСВ начало отбор инвесторов для "охоты" за активами банкиров

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Можно ухватить процент

Агентству страхования вкладов нужно найти активы владельцев 44 лопнувших банков. Также список охватывает кредитные организации, лишённых аккредитации в последние 10 лет.

Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу. Также предлагается понуждать неплательщиков в добровольному возвращению долга.

Заявки на конкурс принимаются до 6 мая 2020 года.

Один из кейсов: возмещение 3,1 миллиарда рублей с собственника "Славянского банка" Матвея Урина.

Ранее в Смольном подали иск к АО "Талион" на 6 миллионов рублей.

Теги: деньги, страхование, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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