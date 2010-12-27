АО "Выборгтеплоэнерго" устраняет аварию на теплотрассе

Подача горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне обслуживания котельной, расположенной на ул. Маяковского, 5 будет ограничена до завершения ремонтных работ.

В среду, 25 сентября, в 18:00 в районе пересечения улиц Димитрова и Ростовская г. Выборга произошел прорыв трубопровода. Аварийная бригада АО "Выборгтеплоэнерго" оперативно выехала на место для устранения утечки. Часть работ проводилась в ночное время. Мероприятия по локализации прорыва трубы диаметром 400 мм продолжаются.

Подача горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне обслуживания котельной, расположенной на ул. Маяковского, 5 будет ограничена до завершения ремонтных работ.

При этом подача ГВС и теплоснабжения на объекты микрорайона "Папула" осуществляется.

По вопросам подключения жилых объектов (в т.ч. микрорайона "Папула") и устранения локальных сложностей на внутридомовых системах теплопотребления (холодные батареи в одной из нескольких комнат, протечки воды из радиаторов, определение самой проблемы) необходимо обращаться в обслуживающую дом организацию (управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК).

Источник: пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго"